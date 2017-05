De voormalig doelman van Real Madrid staat momenteel nog onder contract bij FC Porto, maar lijkt komende zomer naar de Engelse Premier League te kunnen verkassen.

Vervolg: Voorcontract Casillas al getekend bij Engels Liverpool

Het Engelse Liverpool heeft haar oog laten vallen op de oud Real Madrid goalie, bij The Reds zien ze in hem dan ook een goede stand-in voor Mignolet die momenteel eerste goalie is bij Liverpool.

Verschillende bronnen melden al dat Casillas al een voorcontract zou hebben ondertekend bij Liverpool, zodat hij komende zomer de overstap kan maken. De voornaamste reden om naar Liverpool te verkassen is het meedoen in de Champions League volgend seizoen.

