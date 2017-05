Het kind van de club heeft dinsdagmiddag zijn contract bij het Spaanse Atletico Madrid verlengd, met maarliefst 5 seizoenen.

Vervolg: Koke voegt daad bij het woord en verlengt met 5 jaar bij Atletico

Koke ligt nu tot medio 2024 vast bij de Spaanse grootmacht, waar hij in 2009 zijn officiele debuut maakte. Sinds die tijd speelde Koke al 323 officiele duels voor Atletico Madrid. De vier prijzen die Koke in die tijd wist te bemachtigen (Het Spaanse kampioenschap, de Copa del Rey, de Spaanse Super Cup en de Europa League) staan inmiddels al op zijn CV.

Met Spanje onder 21 werd hij in 2013 Europees kampioen. Koke is onder Diego Simeone tot een van de vaste waardes gegroeid bij Atletico Madrid, wat tot veel belangstelling van buitenaf leidde. Toch liet Koke er geen gras over groeien en liet hij weten Atletico trouw te blijven.

Deze woorden kwam hij dinsdag dus na door zijn contract met maarliefst 5 seizoenen te verlengen in de Spaanse hoofdstad. Wat inhoudt dat Koke tot zijn 32e nu verbonden is aan Atletico Madrid. 'Atlético is de club van mijn leven en het is een eer om onderdeel van de toekomst te zijn.' valt er te lezen op de clubwebsite.

'Dit is ongelooflijk nieuws. Koke personificeert Atlético,' liet Atletico directeur José Luis Pérez Caminero weten.

