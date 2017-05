Aanslag in Manchester hakt erin bij selectie Man. United

De aanslag die maandagavond plaatsvondt in Manchester na afloop van het concert van Ariana Grande, heeft Manchester United aangegrepen.

De aanslag is inmiddels opgeeist door IS, waar het 22 levens heeft gekost en tientallen gewonden. De aanslag is bij Manchester United hard binnengekomen.

'We zijn allemaal erg bedroefd door de tragische gebeurtenissen van gisteravond,' laat trainer Mourinho weten. 'We zijn met ons hart en ons hoofd bij de slachtoffers en hun families. Ik weet dat de mensen uit Manchester zich hier samen doorheen zullen slaan,' valt te lezen op de officiele clubkanalen.

De Portugese oefenmeester laat weten desondanks de aanslag, de wedstrijd van woensdagavond nog goed steeds helder voor ogen is. 'Wij hebben een klus te klaren en we zullen naar Zweden vliegen om dat te doen. Het is jammer dat we niet zo vrolijk vertrekken als we normaal doen voor een grote wedstrijd.'

De persconferentie van dinsdagavond zal worden afgelast vanwege de aanslag in Manchester.

