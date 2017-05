De temperatuur lijkt langzaam richting het kookpunt te stijgen, woensdagavond is de finale van de Europa League tussen Ajax en Manchester United.

Vervolg: Europa League winst is goed voor 22,5 miljoen euro voor Ajax

Niet alleen kan Ajax zich rechtstreeks voor de Champions League plaatsen bij winst van de Europa League, ook mag het dan volgend seizoen de SuperCup wedstrijd spelen tegen de Champions League winnaar. Dan hebben we het alleen nog maar over het sportieve succes.

Het financiele succes kan voor de Amsterdammers nog groter zijn, zo wist Ajax dit seizoen al een dikke 14 miljoen euro bij elkaar te harken door het behalen van de finale. Mocht Ajax woensdagavond de finale in Stockholm winnen, komt daar nog eens een 6,5 miljoen euro bij. Wat het totaal op 22,5 miljoen euro brengt dit seizoen.

Dan de financiele boost voor volgend seizoen, want bij directe plaatsing van de Champions League komt er nog eens 12 miljoen euro binnen. De Marketpool legt daar nog eens 4 miljoen euro bij, al met al is het niet alleen sportief, maar ook financieel goed voor Ajax om er met de winst vandoor te gaan in Stockholm woensdagavond.

