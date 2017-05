Stevens moet Roda JC in Eredivisie houden tegen MVV

De Griekse trainer Yannis Anastasiou van Roda JC is per direct op straat gezet door de Limburgse club, die ook per direct een nieuwe leider heeft aangesteld.

Roda JC won in de halve finale play off/degradatie van Helmond Sport (uit 0-1) en speelde thuis met 1-1 gelijk, waardoor het allesbeslissende duel wacht met MVV. Roda JC nam de koe bij de horens en ontsloeg Yannis Anastasiou per direct dinsdagochtend.

Afgelopen zomer begon de Griek aan het avontuur bij Roda JC, waarna de vermogende Aleksei Korotaev op den duur 9 versterkingen toevoegde aan de selectie van de Limburgers.

Desondanks wist Roda JC niet op eigen kracht in de Eredivisiete blijven en moet het met de play offs het lijfsbehoud veilig te stellen. De halve finale tegen Helmond Sport ging al met hangen en wurgen, voor de Limburgse club tijd om de Griek per direct de lijn uit te sturen.

De 63-jarige Huub Stevens is per direct toegevoegd aan de technische staff van Roda JC, de routinier moet Roda behouden in de Eredivisie. Stevens stond eerder al aan het roer bij Roda, Schalke 04, Hertha BSC, 1. FC Köln, PSV, Hamburger SV, Red Bull Salzburg, PAOK, VfB Stuttgart en 1899 Hoffenheim. Toch zal Stevens op eigen verzoek niet op de bank plaatsnemen in het tweeluik met MVV.

