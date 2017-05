Het Portugese FC Porto heeft maandagavond na een seizoen al afscheid genomen van Nuno Espirito Santo.

Vervolg: FC Porto zet trainer Nuno op straat aan einde seizoen

De tegenvallende resultaten van de afgelopen weken hebben Nuno Espirito Santo de das omgedaan bij FC Porto, de trainer is maandagavond de laan uitgestuurd.

In 2016 keerde Nuno na een mislukt avontuur bij Valencia terug naar FC Porto, waar zijn periode dus beperkt blijft tot 1 seizoen. De eerste seizoenshelft was een schitterende, zelfs de knock out fase van de Champions League werd behaald.

Maar langzamerhand kwam er zand in de motor bij FC Porto, werd het uitgeschakeld in de Champions League en wist het van de laatste 9 officiele competitieduels er slechts 3 gewonnen. De 3-1 nederlaag bij Moreirense afgelopen zondag was de spreekwoordelijke druppel die de emmer heeft doen overlopen.

Met 6 punten minder dan kampioen Benfica sloot FC Porto het seizoen af als tweede, Champions League werd wel veilig gesteld.

