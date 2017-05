Heracles Almelo legt nieuw artificieel kunstgrasveld aan

De laatste weken laait de discussie weer op over het kunstgras en hebben alle aanvoerders zich uitgesproken over het spelen op plastic velden, desalniettemin laat Heracles zich niet van de wijs brengen.

De afgelopen vijf seizoenen speelde Heracles al op een kunstgrasveld, en dat wordt komende tijd vervangen in het Polman Stadion. Een artificieel nieuw veld gaan de Heraclieden in gebruik nemen.

'Er is momenteel veel lawaai, maar concreet is er niets,' liet de Algemeen Directeur van Heracles weten. 'Het wel of niet spelen op kunstgras zal eerst een item in de algemene vergadering betaald voetbal moeten worden en vervolgens zullen we er als clubs nog een beslissing over moeten nemen. Met het oog op het seizoen 2017/18 zal er dus sowieso niets veranderen.'

Hoogma laat weten dat het nieuwe veld beter is dan ooit en dat het goed te bespelen is, 'We willen vernieuwend zijn, vandaar dat er veldverwarming wordt aangelegd. Daarnaast is het nieuwe veld vijf jaar verder in ontwikkeling als het gaat om zaken als demping, rol en vulling.'

