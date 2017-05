De aanvaller van het Spaanse Atletico Madrid heeft maandagavond in gesprek met TMC te kennen gegeven dat een transfer zomaar eens zou kunnen plaatsvinden.

Griezmann: 'Kans dat ik naar Man. United ga is 60 procent'

De vraag of Man. United voor hem een logische keus is als volgende werkgever, liet Griezmann weten: 'De kans is 6 uit 10 dat ik zal tekenen bij Manchester United.'

Of dat nu inhoudt dat hij aankomende zomer vertrekt bij Atletico Madrid is nog onduidelijk, maar de Fransman belooft dat er binnen 14 dagen duidelijkheid komt. 'Mijn toekomst zal worden beslist binnen twee weken. Dat beloof ik.'

Mocht hij alsnog vertrekken, dan lijkt Lacazette de opvolger van hem te worden.

