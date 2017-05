34 doelpunten voor Bas Dost niet genoeg voor Gouden Schoen

Zondagavond was het voor Bas Dost en Sporting Portugal de laatste wedstrijd in de competitie van dit seizoen, waar de Nederlander in stijl afsloot.

In het duel tegen Chaves werd met 4-1 gewonnen, waar Bas Dost een hattrick voor zijn rekening nam en zijn seizoensaantal op 34 liet eindigen. Voor de spits niet genoeg om er met de Gouden Schoen vandoor te gaan, Messi en Cavani (37 en 35 red.) komen boven de Nederlander uit.

Desondanks het schitterend aantal van 34 seizoensgoals van Dost eindigde Sporting op de derde plek in de Portugese Liga met een straatafstand lengte op kampioen Benfica.

