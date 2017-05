Simeone blijft Atletico trouw volgend seizoen

Diego Simeone gaf eerder nog aan dat hij ging praten met het bestuur van Atletico Madrid, maar na de laatste speeldag liet hij weten dat hij gewoon blijft volgend seizoen.

'Journalisten vragen me geregeld of ik blijf. Ja, ik blijf,' liet de 47-jarige oefenmeester zondag weten tegenover de Spaanse media. 'Weet je waarom ik blijf? Omdat dit een club met een toekomst is. En die toekomst, dat zijn wij.'

Sinds december 2011 staat Simeone al onder contract bij Atletico Madrid, waar hij door de jaren heen populair is geworden in heel Europa. Toch verkiest de Argentijn een langer verblijf bij Atletico boven een vertrek aankomende zomer. 'Andere clubs hebben misschien meer geld of meer bekers, maar die zullen nooit dezelfde gevoelens oproepen als Atlético Madrid.'

In het seizoen 2013/2014 werd hij landskampioen, terwijl hij een jaar eerder de Spaanse Copa del Rey wist te bemachtigen en ook nog eens de Europa League wist te pakken. In 2014 en 2016 was Atletico de verliezend finalist van de Champions League, terwijl er dit seizoen geen enkele prijs wordt gepakt.

