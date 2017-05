Ajacied Traoré vergelijkt periode bij Ajax met school

Het is een dubbel seizoen geweest voor Bertrand Traoré bij Ajax, we hebben gezien dat hij goed kan voetballen, maar dat het er niet altijd uitkomt.

De Burkinees is voor Ajax dit seizoen van grote waarde geweest, waar hij dit seizoen op huurbasis uitkomt voor de Amsterdammers. Traoré ziet het uitleenjaar een beetje als naar school toe gaan. Het was in eerste instantie de bedoeling dat Traoré de aanvalsleider van Ajax zou gaan worden, maar Dolberg is daar niet weg te denken.

Hierdoor kwam Traoré op de rechterkant te staan, waar hij niet iedere week goed uit de verf kwam. Over het algemeen is het zo dat Traoré voor Ajax veel betekend en dat de Amsterdammers met hem sterker zijn dan zonder hem, al denkt de Burkinees daar zelf het volgende over:

'Ik denk dat ik hier vooral voor de speelminuten ben. Dit jaar was drie wedstrijden per week spelen voor mij het belangrijkst van alles. Het is goed om je intensiteit omhoog te krijgen. Als je drie duels per week kunt spelen voor Ajax, kan je het overal,' aldus de aanvaller in gesprek met Ajax Life.

'De manier van coachen is in Nederlands heel anders, vergeleken met de Premier League. Ik zie het alsof ik naar school ga, dat lijkt me de beste omschrijving. En daarom kwam ik ook naar Ajax. Ik ben jong en moet nog veel leren.'

'Ik speel weliswaar in het eerste elftal, maar verder doet alles aan school denken. Het is alsof ik nog deel uitmaak van de opleiding. Je leert elke dag, alles bij de club is erop gericht om je dag in, dag uit een betere voetballer te maken. Je moet blijven leren, want je bent nog niet aan de top. Je moet elke dag iets opsteken en nieuwe dingen ontdekken.'

De vergelijking met school is gauw genoeg gemaakt, de theoretische momenten is voor Traore niet weggelegd, terwijl hij zich wel voor de praktijk kan opladen. Maar waarom is hij dan zo afwisselend?

'Ik probeer altijd een goede wedstrijd te spelen. Mensen zijn in grote wedstrijden altijd op zoek naar de beste voetballers, dus dan moet je een antwoord geven. Dat antwoord probeer ik ook te geven. Zowel in grote als kleine wedstrijden. Met alleen goed spelen in grote wedstrijden, kom je er niet. Ik moet er elke wedstrijd staan, ook al lukt het tegen de nummer laatst niet altijd om drie keer te scoren.'

