VIDEO: Real Madrid verdediger Marcello doet kampioensdansje

Real Madrid wist zondagavond beslag te leggen op de landstitel in Spanje, de 33e in de clubgeschiedenis van Real.

Een wedstrijd werd het nooit, toen Real al binnen enkele minuten op 0-1 kwam op bezoek bij Malaga FC. Een 0-2 zege was genoeg voor de 33e landstitel in de clubgeschiedenis. Marcello heeft er een mooi kampioensdansje voor in petto.

