Opnieuw is het Koeman gelukt om Europees voetbal af te dwingen, zijn derde seizoen in de Premier League op rij voor de NEderlander.

Vervolg: Koeman voor derde seizoen op rij Europa in met Engelse ploeg

Met Everton gaat Koeman opnieuw de Europa League in, waar hij dat eerder al met Southampton voor elkaar kreeg. Zondag tegen Arsenal werd nog wel pijnlijk verloren, wat aangeeft dat er voor The Toffees nog genoeg werk aan de winkel is voor volgend seizoen.

Voorronde Europa League

De zevende plek in de Premier League levert Koeman opnieuw een plek in de voorronde van de Europa League op. Iets waar hij trots op is, 'Dit is een erg goede prestatie en dat had ik niet verwacht in mijn eerste seizoen. We willen nu door en onszelf verbeteren. Deze wedstrijd liet goed zien wat er moet veranderen.'

Al vroeg moest Arsenal met 10 man verder na de rode kaart van Kolcielny, toch kon Everton daar niets mee. 'We moeten beter omspringen met de vele kansen die we creëerden en een beetje agressiever zijn op verschillende delen van het veld', zei Koeman bij Sky Sports. 'Het was niet goed genoeg. We deden er alles aan om te winnen, maar hadden moeten scoren in de eerste helft. Dat is het verschil tussen ons en Arsenal,' aldus Koeman in gesprek met BBC.

Transfermarkt

De komende zomer moet er versterking worden gehaald, zo liet Koeman weten. 'We moeten spelers met meer productiviteit vinden. Het bestuur zal me daarin steunen. We willen meer kwaliteit aantrekken.' Bovendien zullen The Toffees wellicht vervangers moeten halen voor Romelu Lukaku en Ross Barkley. Over de situatie van Barkley komt maandag duidelijkheid. De Engelse middenvelder heeft zijn contract nog altijd niet verlengd. 'Hij heeft een erg goed aanbod gekregen, het is nu aan hem.'

Koeman voor derde seizoen op rij Europa in met Engelse ploeg

