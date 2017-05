Er was lang onduidelijkheid wat er nu precies gebeurt als je de Europa League wint, maar de UEFA heeft maandag voor opheldering gezorgd.

Ajax mag bij winst Europa League direct in CL uitkomen volgend seizoen

De UEFA maakte maandag bekend dat wanneer Ajax de Europa League woensdag weet te winnen, het direct is geplaatst voor de Champions League van volgend seizoen. Doordat Real Madrid en Juventus afgelopen week de landstitel pakte in eigen land, zijn beide Champions League finalisten al verzekerd van deelname aan het kampioenenbal volgend seizoen.

Er lag in eerste instantie nog een scenario op de mat dat de winnaar van de Europa League een voorronde Champions League moest spelen, maar dit is nu definitief van de baan.

Mocht niet Ajax, maar het Engelse Manchester United beslag leggen op de Europa League, dan gaan er volgend seizoen wellicht vijf Engelse ploegen de Champions League in (Liverpool voorrronde red.).

Doordat Ajax door de tweede plek in de Eredivisie al voorronde Champions League had veilig gesteld, kan het bij winst van de Europa League dus een ronde overslaan en direct veilig zijn. Voor Nederland veranderd er niets, zowel Ajax en Feyenoord gaan dan voor Nederland de Champions League in.

Woensdagavond zal om 20.45u worden afgetrapt in Stockholm tussen Ajax en Manchester United in de finale van de Europa League.

