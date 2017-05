Kenny Tete kende een stormachtige ontwikkeling dit seizoen, van Ajax 1 naar Oranje en toen weer terug naar niets bij Ajax.

Vervolg: Tete mogelijk in zomer weg bij Ajax na plaats op de bank

Of hij komend seizoen nog het shirt van Ajax aan mag trekken is nog maar de vraag, 'Dit jaar is het alle kanten op gegaan, maar we kunnen het beste afwachten. Meer kan ik niet doen.' Aldus Tete in gesprek met FCAfkicken.

Vele mensen zien Tete liever als vaste rechtsback van Ajax, al is Bosz het daar niet helemaal mee eens. 'Op straat, overal waar ik kom. Ik merk het ook, maar kan er niet echt iets aan doen. Het kan frustrerend voor me zijn, dus ik probeer het los te laten. Ik vind het wel fijn dat mensen zo over me praten.'

Woensdag in de finale van de Europa League zal ook Veltman weer de voorkeur krijgen, wellicht heeft Tete dan al zijn laatste wedstrijd gespeeld in het shirt van Ajax. 'Wie weet. Daar denk ik weleens over na. Misschien heb ik m'n laatste wedstrijd voor Ajax al gespeeld. Daar denk ik ook weleens over na. Dat is echt raar, ja. Het is nog even afwachten. Je weet niet hoe het loopt.'

