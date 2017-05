Maandagochtend heeft Ajax via Twitter en de officiele kanalen naar buiten gebracht dat het een nieuw thuisshirt krijgt.

Vervolg: The New Home Kit Ajax

Vanaf komend seizoen zal Ajax in het nieuwe thuistenue gaan spelen, het shirt heeft veel weg van het shirt wat in de jaren 70 over het hoofd werd getrokken. In die tijd werden Europese successen gevierd.

Het shirt ziet er als volgt uit:

Dit is het nieuwe thuistenue! In dit tenue speelt #Ajax woensdag de #UELfinal! Exclusief verkrijgbaar via ➡️ https://t.co/qjsUHlDyMi pic.twitter.com/NuH5tdUldx — AFC Ajax (@AFCAjax) 22 mei 2017

