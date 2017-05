Een aparte avond op de laatste speeldag van de Liga in Spanje, zowel FC Barcelona als Real Madrid konden nog kampioen van Spanje worden.

Vervolg: Real Madrid voor 33e keer landskampioen van Spanje

Real Madrid ging op bezoek in Malaga, terwijl FC Barcelona Eiber in het eigen stadion ontving. Enige twijfel over de aanstaande kampioen was er al vlug niet meer toen Ronaldo de Madrilenen al vroeg op voorsprong zette. De snelle openingstreffer nam al snel alle spanningen weg, helemaal toen FC Barcelona op eigen veld op achterstand kwam tegen Eibar.

Het leek het Catalaanse FC Barcelona niet mee te zitten, kans na kans werd gemist. Toch was er voor Real weinig zorgen, in een lage versnelling kwamen zij in de tweede helft via Benzema op een 0-2 voorsprong (buitenspel). Kenmerkend was dat FC Barcelona op dat moment met 0-2 achter stond tegen Eibar.

Toch leek het voor Eibar teveel van het goede, Suarez mocht een kwartier voor tijd de aansluitingstreffer aantekenen. Daarna ging het snel en ging Capa in de mist toen hij Neymar neerlegde en Messi nu wel vanaf 11 meter liet scoren (eerder strafschop gemist). FC Barcelona liep inmiddels uit naar een 4-2 zege en Messi maakte zijn 37e van het seizoen.

Maar de winst deed er al lang niet meer toe, Real won met 0-2 en had met minimale krachten de 33e landstitel in de clubgeschiedenis binnengehaald. Na vijf jaar titelloos, lostte de rivaal uit Madrid de Catalaanse grootmacht af als kampioen van Spanje.

