Voorbeschouwing: EUROPA LEAGUE FINALE, STOCKHOLM

Inmiddels 15 jaar geleden dat er een Nederlandse club in een Europese finale staat, maar Ajax mag het vanavond proberen tegen Man. United.

Voor United ontbreekt de Europa League nog in de prijzenkast, maar vanavond kan het laatste opstakel wat Ajax heet dat doen vullen. Mourinho gaf al te kennen dat het een lastige wedstrijd zal worden tegen de Amsterdammers.

Natuurlijk heeft Mourinho de oud Ajacied Blind in de gelederen, die alle ins en outs kent van zijn oud werkgever. Maar voor Ajax is het de laatste hoop dit seizoen, nadat de landstitel op 1 punt verschil naar rivaal Feyenoord ging.

Dag en nacht

Natuurlijk is de finale eigenlijk al 'lang' begonnen voor Mourinho, de Portugees die het niet nalaat om Ajax een schop onder tafel te geven. Skomina, de ervaren arbiter mag het duel in Stockholm in goede banen leiden, waar Ajax bij winst een huldiging op het Amsterdams Museumplein wacht.

The Red Devils moeten het stellen zonder sterkhouder en icoon Zlatan Ibrahimovic, ook Rojo is niet van de partij. Dan komt er ook nog eens bij dat United afgelopen weekend nog moest spelen in de competitie en Ajax al een week langer vrij is.

Stijf uitverkocht

Voor Mourinho allemaal negativiteit, terwijl Blind daar juist anders over denkt. Natuurlijk zijn alle tickets voor de finale uitverkocht en waren de Ajacieden er als de kippen bij, alle vliegtuigen zaten vol en alle tickets waren binnen no time weg.

Financieel verschil van dag en nacht

Waar Ajax bij winst een slordige 22,5 miljoen euro kan binnenharken, geldt dat voor United niet. Man. United kan een aardig 70 miljoen binnenhalen wanneer het met de Europa League naar huis gaat.

Mourinho stelde afgelopen weekend dan een C elftal op tegen Crystal Palace, toch kon hij het niet laten om uit te halen naar Ajax. 'Zij horen eigenlijk niet thuis in de Europa League,' was de Portugees van mening.

Voor Mourinho kan het de lachende zesde worden dit seizoen en alsnog de Champions League ingaan, terwijl Bosz het Nederlands voetbal op de kaart zet en vooral Ajax weer hoog in het vaandel zet.

Ajax in nieuwe tenue

Ajax liet afgelopen week zelfs het nieuwe tenue kenbaar maken waarin de finale wordt gespeeld, het tenue heeft veel weg van de jaren 70 toen er vele successen werden behaald op Europees vlak. Een fitte selectie is ook waar Bosz vanavond over kan beschikken.

Voor Zlatan kan er een cruciale rol zijn vanavond in zijn thuisland, kent hij de ins en outs en kan hij United naar de prijs leiden? Of speelt de aanslag van maandagavond nog in de koppies bij de spelers van United?

