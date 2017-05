De Oude Dame heeft zondagmiddag een 3-0 winst op Crotone geboekt, de zege leverde Juventus de 33e landstitel van de clubgeschiedenis op.

Vervolg: Juventus schrijft geschiedenis met 6e Scudetto op rij in Serie A

Juventus had zondagmiddag aan een 3-0 overwinning op Crotone genoeg om de 33e landstitel in de clubgeschiedenis te pakken. Met nog een speelronde te gaan in de Serie A is de Oude Dame niet meer te achterhalen door achtervolgers Napoli en AS Roma.

Een droomseizoen voor de Oude Dame, die een halve week na het binnenhalen van de Coppa Italie nu dus ook de Scudetto pakken in de Serie A. Juventus kreeg Crotone vol vertrouwen op bezoek, wat al 7 duels op rij niet meer had verloren. Desalniettemin had de degradatiekandidaat niks te zoeken in Turijn.

Mario Mandzukic mocht op zijn 31e verjaardag voor de openingstreffer op zijn naam zetten, na de openingsgoal was het jagen op de tweede treffer. Crotone bleek zijn mannetje stevig te staan, maar na een dik halfuur spelen was het Dybale met een heerlijke vrije trap die de 2-0 op het bord zette.

De tweede helft stond voor Juve in het teken van uitspelen, waar vlak voor tijd nog een doelpunt van Alex Sandro werd genoteerd, wat de 33e landstitel in de clubgeschiendis nog mooier kleur gaf. Voor Juventus rest nu het aftellen naar 3 juni, waar de Champions League finale tegen Real Madrid gespeeld mag worden in Cardiff.

Juventus schrijft geschiedenis met 6e Scudetto op rij in Serie A

Een korte samenvatting: De Oude Dame heeft zondagmiddag een 3-0 winst op Crotone geboekt, de zege leverde Juventus de 33e landstitel van de clubgeschiedenis op..