NAC mag blijven dromen van terugkeer in Eredivisie na finale play offs

NAC Breda lijkt bijna terug in de Eredivisie, zondag werd met 2-0 gewonnen van MVV, waardoor de club uit Breda in de finale van de play off staat.

Eerder deze week werd het duel tussen NAC en MVV in een 2-2 remise afgesloten, maar zondag was NAC met 2-0 te sterk voor MVV waardoor een plek in de finales van de play off werd afgedwongen.

Na 6 minuten was het voor NAC al raak, Cyriel Dessers verzorgde de openingstreffer. Een klein halfuur gespeeld was het opnieuw raak voor NAC, opnieuw was het Cyriel Dessers. Een kopbal verzorgde de 2-0 en een goede uitgangspositie voor NAC.

De tweede helft was er niet veel meer te beleven, waardoor de Eredivisie voor NAC weer een stapje dichterbij komt. De club uit Breda kon voor het laatst in 2015 op het hoogste niveau meespelen en is dus dichtbij een terugkeer.

De finale van de play off moet gespeeld worden tegen de winnaar uit het duel tussen FC Emmen en NEC.

