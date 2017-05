De Nederlandse middenvelder Rafael V.d Vaart lijkt het al te hebben verbruikt bij FC Midtjylland, de ploeg lijkt hem al richting de uitgang te duwen.

Vervolg: FC Midtjylland wil na een seizoen al af van V.d Vaart

Het eerste jaar bij FC Midtjylland heeft V.d Vaart niet kunnen brengen wat ze van hem verwachtte, zijn blessures spelen hem parten. Het huwelijk tussen de Deense club en de oud Oranje International is bepaald niet rooskleurig, de 782 minuten verdeeld over 17 duels is wat er rest.

Het doorlopende contract van V.d Vaart roept nu al vraagtekens op, wat tot verwarring leidt bij de Nederlander. 'Het voelt alsof de mensen hier graag van me af willen. Dat gevoel heb ik. Maar ik heb nieuws voor hen. Ik zal hier ook volgend jaar zijn,' aldus de middenvelder in gesprek met het Deense TV3.

V.d Vaart laat zich niet zomaar de kaas van het brood eten, 'Het maakt niet uit wat de club wil. Ik zal blijven', aldus de 109-voudig international. 'Ze weten wat ik kan. Ik kan nog steeds die magische passes geven. Het klopt dat ik de honderd meter niet in tien seconden kan lopen. Dat heb ik nooit gekund. Maar ik doe altijd mijn best en ik hoop vooral voor de sponsors en mijn ploeggenoten dat ik het team kan helpen.'

FC Midtjylland wil na een seizoen al af van V.d Vaart

Een korte samenvatting: De Nederlandse middenvelder Rafael V.d Vaart lijkt het al te hebben verbruikt bij FC Midtjylland, de ploeg lijkt hem al richting de uitgang te duwen..