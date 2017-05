Zaterdagavond wist Napoli met 4-1 te winnen van Fiorentina, waardoor op de slotdag van de Italiaanse competitie pas de beslissing valt over de tweede plek in de Serie A.

Vervolg: Mertens en Napoli houden hoop op 2e plek en Champions League

AS Roma, wat eerder zaterdag won van Chievo, heeft door haar overwinning de tweede plek in de Serie A nog in handen, maar Napoli volgt op een punt. Waardoor de verrassing op de laatste speeldag wordt gezet, wie er met de tweede plek en dus directe plaatsing van de Champions League vandoor gaat.

Bij Napoli wisten ze waarvoor ze het deden, want al in de 8e minuut was Kalidou Koulibaly trefzeker. Daarna werd het de Mertens show, die na de openingstreffer een prachtig schot op de paal zag eindigen. De score werd voor rust alsnog verdubbeld, Mertens stuurde Lorenzo Insigne alleen de goalie af en schoot beheerst raak.

Na rust was Mertens zelf trefzeker en tilde hij zijn seizoensaantal op naar 26 treffers, al werd de goal gemaakt in buitenspel positie en had hij niet mogen tellen voor de oud PSV-er. Een tegendoelpunt van Fiorentina deed er niet meer toe, toen Mertens het slotakkoord verzorgde.

Een magistrale uitval van de Belg (panna bij Gonzalo Rodriguez), die na de inzet van Insigne, de rebound alsnog mocht binnentikken en dus zijn 27e van het seizoen maakte. De Belg mist nog 1 treffer voor de topscorerstitel die op naam staat van AS Roma spits Dzeko.

De slotdag is het duel tegen Sampdoria voor Napoli de inzet de tweede plek en de topscorerstitel voor Mertens.

Mertens en Napoli houden hoop op 2e plek en Champions League

Een korte samenvatting: Zaterdagavond wist Napoli met 4-1 te winnen van Fiorentina, waardoor op de slotdag van de Italiaanse competitie pas de beslissing valt over de tweede plek in de Serie A..