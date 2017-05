Het Limburgs Roda JC heeft met hangen en wurgen de finales van de play offs promotie/degradatie behaald.

Vervolg: Roda JC staat in finale play offs na 1-1 remise tegen Helmond

Zondag werd in eigen huis Helmond Sport op 1-1 gehouden, nadat eerder al werd gewonnen in Helmond met 0-1 door Roda JC. Roda JC liet bar weinig zien in de eerste 45 minuten, waar het niet tot een fatsoenlijke kans kwam. Voor Helmond Sport, die in de eerste helft een strafschop kreeg toegekend, was Benjeman van Leer de boeman.

De goalie van Roda keerde de ingeschoten pingel van Edwards, waardoor Helmond al vanaf dat moment achter de feiten aanliep. De 0-0 ruststand was dan ook terecht, in het lichte voordeel voor de bezoekers uit Helmond, want Rosheuvel mocht er met rood af net voor rust na een grove charge op Bourdouxhe.

Koud uit de kleedkamers was het voor Helmond Sport raak, Zeldenrust wist de bal achter Van Leer te krijgen en schoot zo de stand over twee duels weer gelijk. De wedstrijd kabbelde door, aan beide kanten nog kansen, maar tot goals kwam het niet.

Het leek op verlenging af te stevenen, maar Van Velzen was kort voor tijd van dichtbij trefzeker, waardoor het einde verhaal is voor Helmond Sport. Roda JC treft in de finale de winnaar uit het duel tussen MVV en Cambuur.

