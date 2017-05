De Schotse alleenheerser Celtic heeft zondag een 2-0 overwinning weten te boeken op Heart of Midlothian, hierdoor is het seizoen afgesloten voor de Schotten.

Vervolg: Celtic sluit seizoen in Schotland ongeslagen af met 106 punten

Celtic, wat al jarenlang alleenheerser is in de Schotse competitie, is dit seizoen ongeslagen landskampioen geworden. De 2-0 overwinning op Heart of Midlothian zondagmiddag betekende de 105e en 106e goal voor Celtic, wat het seizoen met evenveel punten als doelpunten afsluit.

Voor Celtic was de competitie dit seizoen al lang en breed gespeeld, op 2 april werd de landstitel al binnengehaald en werd de grens van 100 goals al doorboord. Na de 2-0 van zondagmiddag is het slot op 106 punten uitgekomen voor Celtic, wat precies evenveel doelpunten maakte dit seizoen.

Voor rust werd er niet gescoord, waarna in het tweede bedrijf Leigh Griffiths en Armstrong de beide treffers maakte voor Celtic. Het puntenaantal werd nog nooit eerder behaald door een Europese club, waar voor Celtic dit seizoen The Treble wacht. De League Cup en het kampioenschap werd al behaald, waar aankomende week de finale in de Schotse beker wacht.

Celtic sluit seizoen in Schotland ongeslagen af met 106 punten

Een korte samenvatting: De Schotse alleenheerser Celtic heeft zondag een 2-0 overwinning weten te boeken op Heart of Midlothian, hierdoor is het seizoen afgesloten voor de Schotten..