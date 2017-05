Het is de nieuwe bondscoach niet ontgaan dat Sergio Padt bij FC Groningen een goed seizoen heeft gedraaid.

Vervolg: Padt erg blij na selectie voor Nederlands elftal

En er mag misschien wel gesproken worden van één van de betere keepers van dit seizoen, aangezien Jeroen Zoet zijn seizoen niet had en Onana soms nog wat twijfelend overkwam. Eloy Room wordt dit seizoen ook geprezen, echter is hij al de keeper van Curacao.

Padt waardeert de plaats voor hem, nu wilt hij uiteraard gaan vechten voor zijn plek. Want bij een mindere dag van Vorm, Cillessen en Zoet, doet Padt niet onder aan deze drie. Een prima keeper die natuurlijk nooit de top heeft bereikt maar wel altijd uiterst consistent onder de lat staat. In het verleden keepte hij ook bij Ajax, daar moest hij echter altijd andere keepers voor zich dulden.

De kans dat Advocaat Padt minuten gaat geven is niet heel erg hoog, aangezien de andere keepers zoals Zoet en Cillessen alsnog hoger op het lijstje staan dan hij. Erg jammer vindt hij het niet: hij is al blij met de oproep en dat geeft hem waardering voor zijn harde werk. Een debuut is dus misschien haalbaar voor hem in het Nederlands elftal, wie weet.

Padt erg blij na selectie voor Nederlands elftal

Een korte samenvatting: Het is de nieuwe bondscoach niet ontgaan dat Sergio Padt bij FC Groningen een goed seizoen heeft gedraaid..