De Spaanse competitie loopt tegen het einde, waar de kampioen zondag beslist gaat worden.

De laatste speelronde van de Spaanse Primera Division, waar Real Madrid de beste papieren heeft om de landstitel binnen te gaan halen. Het Koninklijke Madrid staat 3 punten voor op rivaal FC Barcelona en heeft zondag tegen Malaga FC aan een punt genoeg.

Real Madrid coach Zidane gaf te kennen dat vele mensen liever FC Barcelona als kampioen zien, 'Dat is altijd zo geweest, daar heb ik geen problemen mee. We weten wat we moeten doen om het af te maken. Daar werken we elke dag keihard voor.'

Nog nooit kampioen

Zidane staat al sinds 2006 aan het roer bij Real, maar een landstitel winnen staat er voor hem nog niet op. De Champions League wist hij al wel te winnen en zondag kan daar dus nog een prijs bijkomen. 'Dat is me inderdaad nog niet geluk. Er zijn veel teams die de titel verdienen, we gaan zien wie hem morgen weet binnen te halen.'

Laatste keer op de bank

Bij rivaal FC Barcelona zit Luis Enrique voor het laatst op de bank, hij gaf eerder dit seizoen te kennen na dit seizoen te stoppen bij de Catalanen. Hij gaf te kennen, 'Ik ben de club dankbaar voor mijn acht jaar als speler en drie jaar als trainer. Ik voel me een bevoorrecht mens. Volgend jaar ben ik gewoon te vinden in Camp Nou en geniet ik van de wedstrijden.'

Hopen op puntverlies rivaal

Alleen als Real Madrid zelf verliest en FC Barcelona zelf weet te winnen van Eibar, is het alsnog op onderling resultaat de kampioen van Spanje. 'Het wordt lastig aangezien Eibar speelt voor de beste eindnotering in de clubhistorie. Ze zullen ons onder druk zetten. Toch heb ik er alle vertrouwen in dat we drie punten binnenhalen.'

Op 27 mei wacht de bekerfinale van de Copa nog voor FC Barcelona tegen Alaves, dat is ook het allerlaatste klusje voor Luis Enrique.

Zidane: In Spanje ziet men liever Barcelona als kampioen

