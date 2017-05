Voor de tiende keer in zijn carriere wist Arjen Robben een landstitel toe te voegen aan zijn blazoen, maar toen wil hij meer.

Vervolg: Robben: Wil meer landstitels dat Johan Cruijff

Arjen Robben komt met zijn 10e landstitel op gelijke hoogte met Johan Cruijff, die in zijn tijd destijds met Ajax, Barcelona en Feyenoord in totaal tien keer de beste was. Robben heeft er na vorige week ook tien, (PSV, Chelsea (twee keer) en Real Madrid) en nu met Bayern voor de zesde keer.

Toch liet Robben in gesprek met TZ weten dat de koek nog niet op is en meer wil, 'Ik ben heel trots op zoveel titels en ook dat ik ze in vier verschillende landen heb behaald.'

'Maar wat me nóg trotser maakt, is dat ik nu op gelijke hoogte sta met Johan Cruijff, de beste voetballer die Nederland ooit heeft gehad. Ik verbeter hem dus als ik nog een keer kampioen word. Dat zorgt ervoor dat ik wil doorgaan.'

Afgelopen week werd met grote cijfers van VfL Wolfsburg gewonnen, wat de 10e landstitel voor Robben betekende en de 27e voor Bayern in de clubgeschiedenis.

