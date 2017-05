Het is een vreemde gewaarwording, je wordt kampioen in Nederland met Feyenoord en gaat volgend jaar Champions League voetbal spelen, maar toch aas je op een transfer.

Vervolg: Feyenoord werkt mee aan vertrek Elia naar Turks Basaksehir

Zo is het geval met Elia, de 30-jarige buitenspeler van Feyenoord wenst aankomende tijd te vertrekken bij Feyenoord, het Turkse Basaksehir lijkt de vleugelaanvaller over te gaan nemen van de Rotterdammers. Na twee jaar Feyenoord en Eredivisie, vindt Elia het mooi geweest. 'Ik heb het een tijdje geleden aangegeven en ze vonden het oké.'

'Ik heb een mooi seizoen gehad en dat wil ik verzilveren. Het gaat dan om een hoger niveau of meer geld.' Elia die had wat ervaringen heeft over de grens (Hamburger SV, Juventus, Werder Bremen en Southampton) wil nog een keer een nieuwe uitdaging proberen.

Zijn missie bij Feyenoord is geslaagd, dus tijd voor een vertrek. 'Ik wil wat schade inhalen voor wat ik wel had kunnen pakken de afgelopen twee jaar. Ik wilde terugkomen naar het niveau dat ik eerst had, en ik denk dat ik dat dit seizoen wel gedaan heb.'

In de Turkse competitie doet Basaksehir het verrassend goed, met nog twee speelronden te gaan is de afstand tot koploper Besiktas slechts 2 punten en lonkt de voorronde van de Champions League dus voor Elia.

