Ajax kan met dit succesteam volgend jaar Champions League spelen

Dat het succesteam grotendeels bij elkaar kan blijven, daar heeft Marc Overmars van Ajax alle vertrouwen in. 'Natuurlijk weet ik dat spelers als Davy Klaassen, Kasper Dolberg, Davinson Sanchez en Hakim Ziyech door de grote Europese topclubs worden gevolgd. Toch vertrouw ik erop dat we ons huidige succeselftal bijna volledig bij elkaar kunnen houden,' aldus de Technisch Directeur van Ajax in gesprek met De Telegraaf.

Mochten er toch spelers willen vertrekken bij Ajax, kan dat direct worden opgevangen en moeten er vervangers klaarstaan. 'a, daar zitten ook jongens uit onze eigen jeugdopleiding bij. De doorstroming bij Ajax is heel gezond. Al moet je eerlijk concluderen dat we met Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, Matthijs de Ligt, Justin Kluivert en Frenkie de Jong over een uitzonderlijke lichting talent beschikken.'

Zowel Overmars als V.d Sar denken dat volgend seizoen (mits Ajax zich weet te plaatsen voor de Champions League), daar ook hoge ogen kan gooein. 'Er is ook nog een Champions League-finale die Edwin, Dennis en ik allemaal hebben gespeeld. Houden we de boel twee jaar bij elkaar, dan kunnen we daarin misschien ook verrassen.'

'Heel Ajax leeft met die gedachten, Het zou volledig tegen de tendens van het huidige internationale topvoetbal in zijn. Maar het maakt de uitdaging daarom ook des te interessanter.'

