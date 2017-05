Dit seizoen kan voor Bayern Munchen worden beschouwd als verloren, een kampioenschap was het enige wat aan prijzen dit seizoen werd binnengehaald.

Vervolg: Bayern heeft Leon Goretzka op de radar voor volgend seizoen

De DFB Pokal werd tegen Borussia Dortmund teveel, waardoor in de halve finales al de uitschakeling daar was, terwijl in de Champions League tegen Real Madrid in de kwartfinale de uitschakeling te vroeg was. Volgend seizoen wil Bayern opnieuw jacht maken op The Treble en is het haastig op zoek naar versterkingen.

Ancelotti, de trainer van Bayern Munchen, heeft Leon Goretzka op het oog om de selectie te versterken komende zomer. 'Bayern München is altijd op zoek naar versterkingen. Goretzka is een interessante speler,' aldus de Italiaan tegenover de Duitse media.

Goretzka heeft bij het Duitse Schalke04 nog een doorlopend contract tot medio 2018, een langer verblijf lijkt voor hem haalbaar, al sluit hij een transfer ook niet uit.

