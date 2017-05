De middenvelder van Orlando City heeft laten weten dat hij een terugkeer in het Braziliaanse elftal wel ziet zitten.

Vervolg: Middenvelder Kaka hunkert naar terugkeer bij Gele Kanaries

In mei 2016 speelde Kaka voor het laatst in het shirt van Brazilie, toen nog in een oefenduel tegen Panama. Een spierblessure gooide erna roet in het eten, maar de deur staat nog altijd op een kier zo lijkt.

Het lijkt erop dat Brazilie het WK van volgend jaar in Rusland niet lijkt te kunnen gaan missen, de laatste 8 kwalificatieduels werden ruimschoots gewonnen. 'Tite (bondscoach red.) heeft de nationale ploeg op het goede spoor gezet. Ze spelen heel goed. Ze zijn gekwalificeerd voor het komende WK, waar Brazilië waarschijnlijk een van de favorieten zal zijn om de beker te winnen.'

De 35-jarige Kaka heeft nog altijd niet bedankt voor de Gele Kanaries, 'Over mijn tijd met de nationale ploeg, ik weet het echt niet. Ik denk alleen aan Orlando City en als ik denk dat ik hier goed speel, constant elke wedstrijd het goed doe, dan misschien.'

'Als de bondscoach denkt dat ik het nationale team op een of andere manier kan helpen, ben ik klaar om voor Brazilië te spelen. Het is niet iets waar ik elke dag aan denk. Ik ben hier gefocust, maar als ik in de toekomst een kans heb om terug te keren, zal ik graag terugkomen bij het nationale team.'

Middenvelder Kaka hunkert naar terugkeer bij Gele Kanaries

Een korte samenvatting: De middenvelder van Orlando City heeft laten weten dat hij een terugkeer in het Braziliaanse elftal wel ziet zitten..