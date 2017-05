Bundesliga volgend seizoen met vrouwelijke arbiter

De Duitse Bundesliga krijgt er vanaf volgend seizoen een vrouwelijke scheidsrechter bij en maakt een primeur.

De 38-jarige Bibiana Steinhaus fluit momenteel al duels in de tweede Bundesliga en maakt volgend seizoen dus promotie. Dit seizoen was ze wel eens vierde official, maar nog niet officieel binnen de lijnen. Na komende zomer is het dus een primeur voor het Duitse voetbal.

Het is voor het eerst in de voetbalgeschiedenis dat er een vrouwelijke arbiter aan het werk gaat in de Duitse Bundesliga. 'Dat is altijd al mijn droom geweest. Daar heb ik de laatste jaren hard voor gewerkt,' aldus de 38-jarige Steinhaus die in het echte leven agent van beroep is.

Sinds 1999 is Steinhaus al officieel profscheidsrechter, ze begon in de vrouwelijke Bundesliga.

