Dromen zijn bedrog voor FC Groningen bij gedachten aan terugkeer Robben

Hans Nijland, de Algemeen Directeur van de groenwitten heeft de afgelopen tijd veel gesproken over die terugkeer. 'Het zou inderdaad een absolute droom zijn. Als Arjen daar bereid toe zou zijn, dan is hij meer dan welkom,' liet hij weten in gesprek met RTV Noord.

Nijland beseft dondersgoed dat Robben nog een doorlopend contract heeft tot volgend seizoen bij het Duitse Bayern Munchen en dat de droom een droom blijft. 'Maar goed, er is ergens een begin en ergens een eind en dat geldt ook voor zijn voetbalcarrière. Wij allemaal zouden het geweldig vinden als hij wat voor de club gaat doen.'

In 2000 maakte Robben zijn profdebuut bij FC Groningen, waarna PSV hem in 2002 overnam. Twee seizoenen speelde Robben voor PSV, waarna hij nog eens drie seizoenen voor Chelsea uitkwam in de Premier League. Bij het Koninklijke Real speelde hij ook nog twee seizoenen, totdat hij uiteindelijk bij het Duitse Bayern terecht kwam in 2009.

