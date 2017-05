Cocu: PSV moet versterking halen om mee te doen voor prijzen

Het afgelopen seizoen is voor PSV eigenlijk in het water gevallen, na twee goede seizoenen werden de Eindhovenaren dit seizoen teleurstellend derde in de Eredivisie.

Geen Champions League voor PSV dus, wat het moet doen met een voorronde voor het Europa League toernooi. De Eindhovenaren zullen spoedig moeten beginnen aan de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen, daar waar trainer Cocu versterking noodzakelijk acht.

Wil PSV volgend seizoen weer meedoen om de prijzen, moet er volgens Cocu het een en ander veranderen. 'Een aantal veranderingen binnen de groep is noodzakelijk. Ik hoop dat er de komende weken al wat gebeurt.'

'Wij willen een aantal spelers aantrekken en afscheid nemen van een aantal jongens die toe zijn aan een nieuwe uitdaging,' aldus de oefenmeester van PSV in gesprek met PSV TV. Cocu hoopt op versterking, al zal daarop nog even gewacht moeten worden. 'We zijn daarin wel afhankelijk van wanneer de markt op gang komt.'

Natuurlijk heeft Cocu liever dat de jeugd de overstap maakt naar het eerste, al legt hij de bal neer bij hen. 'Ik vind dat talenten daar moeten aantonen minstens even goed te zijn als selectiespelers om aanspraak te maken op speelminuten.'

