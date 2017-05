Mourinho heeft enigzins bewondering waarmee Bosz Ajax aan het voetballen heeft gekregen dit seizoen, de Amsterdammers zijn dan ook een waardige opponent voor United aankomende week.

Vervolg: Mourinho haalt uit naar Ajax: Eerlijk gezegd horen zij niet thuis in de EL

De manager van Manchester United staat volgende week in Stockholm tegenover Bosz en Ajax in de Europa League finale. De Portugees is van mening dat Ajax eigenlijk niet thuishoort op dit podium. Dit seizoen wist Ajax de Champions League niet te overleven en werd door FK Rostov naar de Europa League verbannen.

'Daar ben ik het nooit mee eens geweest,' aldus Mourinho. 'Ze zijn een Champions League-ploeg, ik vind dat een team niet in twee Europese competities zou moeten spelen in één seizoen. Als een team zich niet kwalificeert voor de CL, zou het naar huis moeten gaan. De Europa League is voor ploegen die vanaf het begin meedoen, zoals wij.'

Ondanks de sneer die hij maakt naar de Amsterdammers, heeft hij aan de andere kant ook wel bewondering voor de ploeg van Bosz. 'Het heeft me niet verrast, ik weet niet waarom jullie wel verrast zijn dat ze de finale hebben gehaald. De leeftijd van spelers is niet belangrijk, kwaliteit is belangrijk. Ajax doet op het juiste moment de juiste investeringen, heeft een erg goede scouting en jeugdopleiding. Deze getalenteerde spelers komen niet voor niets bij Ajax terecht.'

Ook toen hij hoorde dat Bosz is verkozen tot beste trainer van het seizoen, sprak hij daar vol lof over.

Mourinho haalt uit naar Ajax: Eerlijk gezegd horen zij niet thuis in de EL

Een korte samenvatting: Mourinho heeft enigzins bewondering waarmee Bosz Ajax aan het voetballen heeft gekregen dit seizoen, de Amsterdammers zijn dan ook een waardige opponent voor United aankomende week..