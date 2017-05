Man. United met volledige selectie naar Stockholm voor duel met Ajax

Volgende week staat de finale van de Europa League op de planning en neemt Mourinho al zijn selectiespelers mee.

Wat inhoudt dat ook de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic mee zal reizen naar Stockholm waar United het opneemt tegen Ajax in de Europa League finale. Een finale gaat aan de neus van de Zweed voorbij, daar waar andere lichtje pijntjes hebben door het zware seizoen.

'Er lopen een paar spelers op krukken, maar iedereen gaat mee. We hebben een fantastische spelersgroep met een fantastische mentaliteit. Young, Rojo, Shaw en Zlatan lopen op krukken, maar we gaan met z'n allen,' was Mourinho stellig op de persconferentie vrijdag.

De lappenmand van United bestaat momenteel uti Timothy Fosu-Mensah (schouderblessure), Chris Smalling (lichte blessure) en Fellaini (wachten op resultaten scans). De laatste competitiewedstrijd tegen Crystal Palaca zal hij voornamenlijk overlaten aan jeugdigen, alleen Pogba krijgt tijd om ritme op te doen. 'De enige winst valt te behalen door mijn spelers te sparen voor woensdag. Ik zal drie of vier spelers uit de A-selectie een helft laten spelen om een beetje ervaring toe te voegen.'

Voor United is het de laatste strohalm op weg naar Europees voetbal, hij kijkt dan ook uit naar volgende week. 'Maandag zal nog voelen als een normale dag, maar als we dinsdag vertrekken zal ik nog maar aan één ding denken.'

