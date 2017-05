Ajax krijgt Rinus Michels Award voor beste jeugdopleiding

Het is Ajax weer gelukt om sinds 2006 weer eens de Rinus Michels Award in de wacht te slepen.

Ditmaal werd de jeugdopleiding van Ajax verkozen tot de beste van Nederland, hiermee gaat de prijs naar de Amsterdammers die hiermee AZ aflossen. De afgelopen twee seizoenen gingen de Alkmaarders er met de prijs vandoor, die ook dit seizoen waren genomineerd.

Voor Ajax was het even geleden, tussen 2004 en 2006 stond de jeugdopleiding van de Amsterdammers als beste te boek in Nederland. Oud voetballer Aron Winter sprak met verbazing naar de VI, 'Het is ongelooflijk dat Ajax nooit tot beste opleiding van Nederland wordt uitgeroepen Dat komt door de gunfactor. Honderd procent. Het is een verkiezing van alle hoofden jeugdopleiding en blijkbaar zien die liever andere clubs winnen. Het heeft ook wel iets grappigs. Onze opleiding wordt over de hele wereld geroemd, we laten de meeste jeugdspelers debuteren, ze brengen de hoogste transfersommen op, we hebben het meest moderne jeugdcomplex. Dat is me net iets meer waard dan die verkiezing.'

Dit seizoen waren het De Ligt en Kluivert die doorbraken in het eerste elftal van Ajax, wat hen de award dus opleverde.

In de amateurtak ging de award naar Excelsior Maassluit die werd verkozen tot beste jeugdopleiding.

