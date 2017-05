Drie dagen na het binnenhalen van de landstitel met Feyenoord, liet Dirk Kuyt weten te stoppen met voetballen.

Vervolg: Kuyt stopt met voetballen bij Feyenoord

'Ik zal de komende dagen nog wel meetrainen met de selectie, maar daarna stop ik definitief met voetballen,' liet de Katwijker weten aan zijn management. 'Het is een ontzettend moeilijk besluit voor mij om nu te stoppen, maar dit is het juiste moment. Ik heb mijn hele carrière beslissingen gemaakt op gevoel, dus ook deze.'

Dirk Kuyt zal proberen binnen het technisch management van Feyenoord een positie te bemachtigen. In de totaal 5 seizoenen waar Kuyt voor Feyenoord speelde, maakte hij 102 doelpunten. Waarvan zijn laatste hattrick dus goed was voor de landstitel.

In 1998/1999 begon hij zijn carriere bij FC Utrecht, waarna hij via Feyenoord naar Liverpool en Fenerbahce vertrok. Drie seizoenen geleden kwam hij terug naar Rotterdam, waar hij in zijn eerste jaar de KNVB beker wist te winnen, maar daarvoor was hij niet gekomen.

Het behalen van de landstitel was zijn ultieme droom en het jongensboek is zo mooi dichtgeklapt voor Dirk Kuyt!

