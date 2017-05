Juventus pakt Coppa Italia na 2-0 winst op Lazio Roma

In de bekerfinale van het Italiaanse toernooi was Juventus te sterk voor Lazio Roma, hierdoor zet Juventus de jacht op de treble kracht bij.

De laatste twee edities van de Coppa Italia gingen al naar Juventus, wat de Oude Dame al favoriet aan het duel liet beginnen. Al wist Lazio fel te beginnen en raakte het zelfs al vroeg de paal die een vroege treffer voorkwam.

Na een kwartier razen was het Juventus die het heft in handen nam en via Dani Alves (volley) op voorsprong kwam. Na de openingstreffer nam de Oude Dame geen gas terug en kwam het via een doorgekopte corner van Dybala op 2-0 door een doelpunt van Alex Sandro.

De tweede helft zorgde voor weinig opwinding, wat zonder al te veel problemen de derde Coppa op rij voor de Oude Dame bezorgde.

