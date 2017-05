AS Monaco KAMPIOEN van Frankrijk na zege op Saint Etienne

De 2-0 zege op tegenstander Saint Etienne was woensdagavond genoeg voor de landstitel voor AS Monaco.

Het is voor de Monagasken de eerste landstitel in 17 jaar, wat hiermee de barriere van PSG doorbreekt. Aan de kant van AS Monaco was opnieuw Kylian Mbappé de grote man zoals heel dit seizoen.

Dit seizoen was AS Monaco niet te pakken, niemand twijfelde dan ook aan de landstitel van de club die de 8e landstitel in de geschiedenis van de club pakt. De laatste 10 duels in de competitie gingen allemaal gewonnen, wat aangaf hoe de vorm van de club is momenteel.

Binnen een kwartier was het de 18e jarige Mbappé die de score opende voor AS Monaco, de 31e wedstrijd op rij waarin AS Monaco de score wist te openen (record). Saint Etienne kwam er de eerste helft niet aan te pas.

In het tweede bedrijf deed AS Monaco het een stuk rustiger, het hoefde niet meer zozeer. In de slotminuten wist Germain de score te verdubbelen, waardoor de landstitel een feit was.

