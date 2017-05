Sportief Directeur Ateltico Madrid vertrekt naar Parijs PSG

De Sportief Directeur van het Spaanse Atletico Madrid is gewild in Europa, maar het Parijse PSG lijkt ermee aan de haal te gaan.

Afgelopen seizoen toen Jose Mourinho naar het Engelse Man. United ging om daar aan de leiding te komen, had de zaakwaarnemer van de Portugees graag gezien dat Andrea Berta mee was gegaan. De twee hebben een goede band, maar Andrea Berta bleef toen trouw aan Atletico Madrid.

Berta moet bij PSG de opvolger worden van Olivier Létang, die op zijn beurt in 2013 de taken van Leonardo overnam als Sportief Directeur. Clubwatcher Loic Tanzi laat inmiddels weten dat de gesprekken met Berta in een vergevorderd stadium zijn.

Berta heet een grote naam, zo heeft hij bij Atletico Madrid ervoor gezorgd dat doelman Oblak naar de Spaanse hoofdstad kwam.

