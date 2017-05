FC Utrecht begint als favoriet aan play offs voor Europa League ticket

Vanavond worden de play offs afgetrapt, de Eredivisieploegen mogen onderling gaan uitvechten wie er met het Europese ticket vandoor gaat.

Gekscherend is dat FC Utrecht onder leiding van Ten Hag de enige ploeg is geweest die sinds de opzet van de play offs in 2009 een Europees ticket heeft weten te bemachtigen. Toentertijd wist FC Utrecht het goed te doen tegen FK Tirana, FC Luzern en Celtic en ook nog tegen Liverpool.

Voor dit scenario zou Ten Hag nu alla direct tekenen, alleen nu ligt het net eventjes anders. FC Utrecht eindigde dat seizoen als vierde in de competitie, iets waar nu SC Heerenveen is geeindigd.

Als enige wist FC Utrecht in dat seizoen de play off wedstrijden te winnen, maar de vorm van de Domstedelingen lijkt wel snor te zitten. 21 punten uit de laatste 8 duels verraadt hoe de vork in de steel steekt bij Ten Hag en Co.

Woensdagavond mag FC Utrecht het waarmaken als het de play offs aftrapt tegen de nummer 4 SC Heerenveen. Zaterdag staat alweer de return op het programma. De andere play off gaat tussen AZ en FC Groningen, die net als de Domstedelingen zaterdag de return spelen. De winnaar speelt op 25 en 28 mei de finale van de play offs, en voor de winnaar ligt het ticket voor de voorronde van de Europa League klaar.

