Alle vliegtuigen zitten bomvol naar Stockholm en de laatste stoeltjes zijn onbetaalbaar. Toch wil je naar Stockholm om Ajax aan te moedigen. Hoe pak je dat dan aan?

Vervolg: Ajax fan en Amsterdams ondernemer huurt vliegtuig met personeel

Een Amsterdamse ondernemer wist hier wel een mouw aan te passen en pakte ludiek uit. Eron Pieren besloot een compete airbus met bemanning te huren om naar Stockholm te vliegen.

'Alles zit propvol, de tickets zijn onbetaalbaar of je moet een enorme omweg maken. Anders blijft er alleen een auto of bus over, twintig uur heen en twintig uur terug.' Pieren huur in Italie een vliegtuig met complete bemanning en landingsrechten om daarmee op 24 mei van Schiphol naar Stockholm te vliegen.

Eron heeft een ticket voor de finale weten te bemachtigen en vliegt dus met zijn eigen vliegtuig naar Stockholm. De overige 150 stoeltjes heeft hij in de verkoop gedaan voor een retourprijs van 75 euro. Terwijl de prijzen de pan uitreizen en vaak al boven de 1000 euro liggen bij andere vliegmaatschappijen.

Kosten al boven de 100.000 euro per vliegtuig

Eron zelf wil niets verdienen op zijn eigen vliegtuig, 'Alleen die Aribus charteren kost me al rond een 100.000 euro. Dan hebben we het niet eens over alle kosten die daarbij komen. Het belangrijkste is dat we gaan, al er genoeg interesse is dan belooft Eron zelfs een tweede vliegtuig.

Niet uniek genoeg

Eron is echter niet de enige die dit gekke idee had, ook Ajacied Niels Hoffman besloot een eigen Boeing te huren. Kras en Corendon (partners Ajax) konden geen stoeltjes meer beloven.

Ajax fan en Amsterdams ondernemer huurt vliegtuig met personeel

Een korte samenvatting: Alle vliegtuigen zitten bomvol naar Stockholm en de laatste stoeltjes zijn onbetaalbaar. Toch wil je naar Stockholm om Ajax aan te moedigen. Hoe pak je dat dan aan?.