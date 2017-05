Waar de Eredivisieclubs Ajax en AZ zich hebben uitgelaten over het fenomeen kunstgras, komt ook Feyenoord aanvaller Nicolai Jørgensen hier op terug.

Vervolg: AZ en AJAX hekelen kunstgras: 'Plastic Shit'

In gesprek met Telesport liet de Eredivisie topscorer weten dat kunstgras volgens hem gewoon 'plastic shit' is en dat het het voetbal kapot maakt. De Deen vindt dat het plastic gras er niet hoort te zijn op het hoogste niveau in Nederland, en wordt daarbij gesteund door velen.

Marc Overmars van Ajax gaat hierin nog een stapje verder, 'Wij vinden eigenlijk dat het een licentie-eis moet worden. Maarja je hebt met een meerderheid te maken.'

Ook directeur voetbalzaken Huibrechts van AZ liet weten: 'Als je naar een eerlijke competitie wilt, lijkt het ons dat iedere club op een zelfde ondergrond hoort te spelen. En uiteraard heeft natuurgras dan de voorkeur.'

