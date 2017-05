Feyenoord is na het binnenhalen van de landstitel achter de schermen al druk bezig voor het volgende seizoen.

Vervolg: Feyenoord ziet in oud PSV-er Jermain Lens directe versterking

Waar de Rotterdammers sinds lange tijd weer de Champions League ingaan, lijkt de nodige versterking niet te kunnen uitblijven. Eerder werd de naam van oud Feyenoorder Robin van Persie al genoemd in het geruchtencircuit, daar komt nu de naam van oud PSV-er Jermain Lens bij.

De oud PSV-er zou hoog op het lijstje staan bij de Rotterdammers, die hiervoor de portemonnee moeten gaan trekken. De huurling van het Engelse Sunderland komt dit seizoen uit voor het Turkse Fenerbahce, maar heeft nog een doorlopend conctract tot medio 2019.

Goritige vraagprijs

De vraagprijs zou wel eens tegen de 6 miljoen kunnen liggen en dan wordt het salaris niet eens meegenomen, een enorm struikelblok voor de Rotterdammers. De Rotterdammers zouden niet eens 1/4 van zijn salaris kunnen betalen.

Degradatie

Enig lichtpuntje is dat Sunderland is gedegradeerd naar het tweede Engelse niveau en dat Lens daar absoluut geen zin in heeft.

