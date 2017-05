Sanchez wil nog niet ingaan op toekomstplannen

Waar de Ajacied Davinson Sánchez al wordt genoemd in het transfercircuit, wil de Ajacied zich allereerst richten op 24 mei alvorens hij elders op ingaat.

Clubs als PSG, Bayern Munchen en FC Barcelona worden genoemd, en dat terwijl Davinson Sánchez nog maar koud een seizoen in Amsterdam bij Ajax speelt. Afgelopen zomer was FC Barcelona ook al op jacht naar Davinson Sánchez, maar toen verkoos hij Amsterdam boven de Catalaanse topclub. Al lijkt het er aankomende zomer alsnog van te kunnen gaan komen.

Atletico Nacional ontving afgelopen jaar een schammele 5 miljoen euro van Ajax voor de komst van Davinson Sánchez, die waarde zou inmiddels vervijfvoudigd zijn. Buitenom FC Barcelona worden er meerdere grote clubs genoemd, Chelsea zou zelfs bereidt zijn 40 miljoen neer te leggen voor zijn komst.

Sanchez zelf wil er nog niets van weten en blikt allereerst vooruit naar de finale van de Europa League, 'Natuurlijk, dat we geen kampioen zijn, daar baal ik flink van. De schade die we in het begin van het seizoen hebben opgelopen, hebben we niet meer goed kunnen maken. Terwijl we als ploeg gigantisch zijn gegroeid. Het is heerlijk voetballen in deze ploeg. Dit team verdient een prijs en die moeten we in Zweden gaan pakken,' aldus de Colombiaan tegenover VI.

