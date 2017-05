De ontwikkeling van Andre Onana bij Ajax heeft zijn vruchten afgeworpen, de goalie heeft zijn contract verlengd.

In 2015 kwam Onana over voor een kleine 250.000 euro van FC Barcelona, waar hij als opvolger van Cillessen werd gehaald die juist de andere kant bewandelde. Onana is bij Ajax inmiddels uitgegroeid tot vaste waarde in het eerste, waar hij nu zijn contract dus heeft verlengd.

Eerdere onderhandelingen liepen uit op niets, waar nu Overmars en financieel directeur Jeroen Slop naar FC Barcelona rezen om de plooien glad te strijken. Het nieuwe contract van Onana loopt nu door tot medio 2020, ook behoort hij nu tot de grootverdieners bij Ajax.

Onana verlengt contract bij Ajax tot medio 2020

