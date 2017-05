Streppel verwacht zware play offs: We moeten 180 graden draai maken

SC Heerenveen heeft het na de winterstop belabberd gedaan, slechts 4 van de 17 duels werden in winst omgezet.

Desalniettemin is het SC Heerenveen gelukt om zich voor de play offs te plaatsen voor de Europa League, alleen moet het hiervoor wel 180 graden draaien en beter voor de dag komen dan het afgelopen halve seizoen.

Het vertrouwen bij de ploeg van Streppel is gezakt tot het vriespunt, maar tegen FC Utrecht moeten de Friezen er woensdag gewoon staan. 'Ik vind het een voordeel dat we niet als favoriet beginnen. Of het ineens weer kan gaan draaien? Ja, dat kan'

Door de goede eerste seizoenshelft kwam Heerenveen op de vierde plek en wist deze te behouden in de tweede seizoenshelft, hierdoor heeft het een plek in de play offs weten af te dwingen.

Streppel liet voorafgaand weten dat FC Utrecht het meest favoriet wordt gezien voor het behalen van Europees voetbal. 'Als je naar het hele seizoen kijkt, verdienen ze dat eigenlijk ook. Maar goed, het systeem is anders. Utrecht moet het opnieuw laten zien om deelname aan Europees voetbal af te dwingen.'

