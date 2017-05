Marcel Brands lijkt opnieuw loodzware zomer te krijgen bij PSV

Het mislukte seizoen voor de Eindhovenaren gaat komende zomer een hoop grijze haren kosten voor Technisch Manager Marcel Brands.

De selectie van PSV lijkt een frisse wind nodig te hebben, maar dat wordt een hels karwei zonder een goed gevulde spaarpot om versterkingen te halen. En dat is niet het enige, ook de tijdsdruk gaat nog een grote rol van betekenis spelen voor PSV en Marcel Brands.

Voorronde Europa League

PSV is dit seizoen op de derde plek geeindigd in de Eredivisie, iets wat voorronde van de Europa League betekend. En dat moet PSV al op 27 juli gaan aftrappen.

Toon Gerbrands: ‘De evaluatie is in gang gezet. Mensen zullen de komende tijden veranderingen en… https://t.co/BmCXRqBnbL #psv #eindhoven — Red White Army (@PSVRSS) 16 mei 2017

Race tegen de klok

Voor PSV wordt het een race tegen de klok, er moeten spelers verkocht worden en opnieuw worden aangetrokken voordat de Europa League wordt afgetrapt. PSV kan bijvoorbeeld niet zoals Ajax beschikken over een goed gevulde portemonnee en moet het dus van haar verkopen hebben aankomende zomer.

Door de beperkte vrijheid in de financieen moet PSV wachten op verkopen van spelers als Willems, Arias en misschien meerdere. Maar voordat PSV verkoopt, kan het de selectie allerminst versterken.

Waardevermindering

Het is alleen nog maar de vraag of PSV het aankomende zomer druk krijgt met de uitgaande transfers, het niveau van PSV is het afgelopen seizoen gedaald en de waarde van de spelers dus ook aanzienlijk. Technisch Manager Marcel Brand moet roeien met de riemen die hij heeft, en dat is een zware klus.

