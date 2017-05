Het Eredivisie seizoen 2016/2017 is ten einde en de eindbalans kan worden opgemaakt.

Vervolg: Eindklassement: El Ahmadi boven Klaassen, Toornstra boven Ziyech

Zo komt dinsdagmiddag De Telegraaf met een eindklassement van de beoordeling van de Eredivisie spelers. Zo is Feyenoord middenvelder Karim El Ahmadi boven Ajacied Davy Klaassen geeindigd. Iets wat er bij Henk Spaan niet in kan.

'Ik spel lijstjes en ik vind dat ze moeten kloppen. Vorige maand zaten we al opgescheept met het Eredivisie-elftal Aller Tijden met Bennie Wijnstekers als rechtsback. Nu hebben we te kampen met El Ahmadi als Voetballer van het Jaar. Dus El Ahmadi is beter dan Klaassen? Dat is radicuul,' aldus de journalist.

Maar niet alleen met deze twee namen kan hij het niet vinden, ook wanneer hij ziet dat Toornstra boven Hakim Ziyech is geeindigd en Botteghin boven V.d Heijden is geeindigd. Een opvallendheidje is dat ook Feyenoord aanvoerder Dirk Kuyt niet in het klassement voorkomt, iets wat absoluut niet kan volgens Spaan.

'Kuyt stond dit seizoen regelmatig wissel, maar hij was de enige Rotterdamse speler die technisch en mentaal dat snelle eerste doelpunt kon maken dat Feyenoord de titel bezorgde.'

Eindklassement: El Ahmadi boven Klaassen, Toornstra boven Ziyech

Een korte samenvatting: Het Eredivisie seizoen 2016/2017 is ten einde en de eindbalans kan worden opgemaakt..